FCSB a remizat în meciul cu U Cluj din startul noului sezon al Superligii, 1-1 și a pierdut duelul cu Saburtalo din manșa tur a turului al doilea al preliminariilor UEFA Europa Conference League, 0-1. Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit de rezultate, însă ce l-a înfuriat mai tare pe patronul FCSB a fost prestația jucătorilor săi.

Finanțatorul și-a „luat la rând” jucătorii după remiza cu U Cluj din prima etapă, iar printre cei vizați a fost și căpitanul Florin Tănase, care s-a plâns după meci de lotul „subțire” al echipei. Becali i-a dat replica atunci jucătorului său, iar acum a dezvăluit că a discutat cu el.

Gigi Becali a dezvăluit dialogul purtat cu Florin Tănase



Gigi Becali a vorbit la „Ora exactă în sport” despre discuția pe care a avut-o cu căpitanul echipei sale, pe care a recunoscut că nu este supărat. Totodată, patronul a spus că i-a transmis, în glumă, lui Tănase să aducă jucători, iar apoi a evidențiat că schimbările pe care le-a făcut în acel meci au fost cu jucători consacrați deja la FCSB, precum Oaidă.

„Tănase este singurul jucător pe care l-am lăsat să vorbească, e un băiat cuminte, are talentul lui de a vorbi și nu te poți supăra pe el. E adevărat că m-am luat puțin de el, l-am sunat și l-am întrebat: 'Băi, dar ce faci, mă, tu? Ia zi, cum întărim lotul? Adu niște jucători, tu, mă, să întărim lotul!'.

'Păi, nu, că am zis, că am făcut...' Care copii? Musi te-a oprit pe tine să joci fotbal? Care, ce lot? Ce nevoie ai de lot. Păi, sunt câțiva jucători pe care i-am schimbat, 4-5 jucători, care sunt la noi, jucători consacrați. Oaidă e jucător consacrat, am dat sute de mii de euro pe el, nu? Sau pe cine am mai schimbat, jucători valoroși am schimbat, nu?

Atunci a zis: 'Nu, domnule, că am zis și eu...' Nu asta e problema, că Tănase, chiar dacă vorbește, chiar dacă să zicem că face o repriză proastă, pe a doua o face bună. Nu îmi dau seama care este problema”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.