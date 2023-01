„Am frisoane când aud asta!” MM Stoica își continuă războiul cu Lucian Burchel. Mesajul oficialului de la FCSB

Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, a susținut în direct la PRO ARENA că va face toate demersurile necesare pentru ca FCSB să fie transă la răspundere, după ce Leo Strizu a fost angajat pentru a ocupa în mod generic funcția de antrenor principal la echipă, în timp ce, de fapt, de pregătirea fotbaliștilor se ocupă Mihai Pintilii, antrenor fără licență PRO.

Declarațiile făcute de Burchel la PRO ARENA l-au înfuriat pe Mihai Stoica, motiv pentru care oficialul vicecampioanei i-a cerut șefului Școlii de Antrenor să-i recomande el un antrenor care să fi terminat școala în România și care i-ar putea aduce titlul FCSB-ului.

MM: „Indicațiile vor fi date de cineva cu licență PRO!”

„E bine că a aflat și Burchel că deținătorul licenței PRO nu a fost anul trecut în cantonamentul Rapidului. Aaa, nu a fost mandatat? Doamne... Mă scuzați... Am frisoane când aud asta.

Ce club a condus Burleanu ca să fie președintele Federației? Ce club a antrenat Burchel de e șeful Școlii de Antrenori? Ce studii are Vochin de e una dintre cele mai importante persoane din FRF? Ce studii am eu care sunt președinte de 30 de ani? Eu am făcut Institutul Politehnic. E drept, am luat note mari...

Noi respectăm regulamentele cu o strictețe demne de o cauză mai bună. Vom avea licență PRO pe bancă, indicațiile vor fi date de cineva cu licență PRO. Și nu doar atât, vom avea unul care a terminat «prestigioasa școală de antrenori din România». Să fim serioși...

Sunt 200 de antrenori cu licență PRO, dar nu găsim... Să-mi spună Burchel, că e cel mai bun antrenor, că d-asta e șeful Școlii de Anternori, «Ia-l pe astă și veți avea rezultate». Hai să fim serioși”, a spus MM Stoica, la Orangesport.