„Am avut doar trei jucători!” Singurii fotbaliști care l-au impresionat pe Gigi Becali la meciul cu Farul Constanța

Gigi Becali nu este supărat pe rezultatele slabe pe care echipa le are în acest moment în campionat, deoarece, spune el, jocul echipei a cunoscut îmbunătățiri masive în ultima perioadă.

Becali a remarcat trei jucători după meciul cu Farul

Doar trei jucători de la FCSB s-au ridicat la așteptările patronului în ultima partidă disputată de „roș-albaștri” în campioanat: 1-3, cu Farul.

„Eu am o zi bună azi, pentru că iau 1,1 milioane în plus. Nu iau trei milioane, iau patru milioane. Că am mâncat bătaie, așa este, dar i-am spus lui Dică și data trecută că e rezultatul mincinos. Am vorbit și aseară după meci, 70% posesie la noi. Nu putem să ne supărăm că am luat un gol pe o greșeală.

Nici noi nu am jucat extraordinar, că am avut trei jucători. Am jucat cu Coman, Compagno și Cordea. Cu trei jucători nu se poate câștiga meciul. Posesia tot la noi, valoarea jucătorului este. Eu i-am spus lui Dică să facă ce vrea că nu mă bag. Dacă vrea să regleze, în minutul 15-20 schimbă doi sau trei. Ești la FCSB, aleargă, mă, muncește, mă! Dacă se pitește, n-are valoare, hai să-l excludem! În iarnă îl dăm înapoi la echipa de la care a venit”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Pentru FCSB urmează primul duel din grupele Conference League: deplasarea în Anglia, pentru meciul cu West Ham, care se va disputa, joi, de la ora 22:00 și va putea fi urmărit ÎN DIRECT la PRO TV și pe VOYO.

Cele mai tari faze vor putea fi revăzute pe SPORT.RO.