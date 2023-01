„Am avut contractul pe masă!” Un fost dinamovist dezvăluie că a fost la un pas de FCSB. Ce spune despre Deian Sorescu

Deian Sorescu a părăsit-o pe Rakow și a semnat cu FCSB, iar în acest context, fostul dinamovist Florentin Petre a dezvăluit că a fost și el ofertat de Gigi Becali, însă n-a trădat clubul din „Ștefan cel Mare” de teamă că ar putea avea probleme cu fanii.

Petre îi ia apărarea lui Sorescu și consideră că acesta a procedat corect în momentul în care a luat decizia de a semna cu FCSB.

Florentin Petre: „Era normal să accepte o ofertă!”

„Eu am avut contractul pe masă (n.r. - de la FCSB). Am avut oferte de la toate echipele din București, și de la Rapid, și de la Steaua. Nu am putut să merg. La Rapid am fost o noapte.

La Steaua lui Victor Pițurcă puteam să merg, au fost discuții, i-am explicat că nu pot face lucrul ăsta pentru că sunt un om de onoare și vreau să trăiesc liniștit. Eu nu am cum să fiu supărat la Sorescu. Dacă ne aducem aminte ce a pățit în ultima perioadă la Dinamo... (n.r. - incidentul cu suporterii).

Ești într-o situație destul de grea când ai probleme cu fanii. Era normal să accepte o ofertă, probabil se gândește și la partea financiară, și la performanță. Poate să aibă ani de zile de prestații la nivel înalt”, a spus Florentin Petre, potrivit Digisport.

Lista dinamoviștilor care au ales un transfer la FCSB