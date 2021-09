„Ai trei minute să ieși, altfel întrerup partida!” Discuția halucinantă dintre Filip și Kovacs

Echilibrul partidei s-a rupt în minutul 37, atunci când Steliano Filip a văzut cartonașul roșu, pentru un presupus fault la Valentin Gheorghe, în marginea terenului.

Steliano Filip a refuzat să iasă de pe teren imediat după ce a primit cartonașul roșu, iar la finalul meciului a explicat de ce a făcut acest gest.

„Cum a văzut un stadion si o țară întreagă. Nu-mi place să critic arbitrajul, dar și-a bătut joc de niște familii, de suporteri. E clar, avem nevoie de arbitraj video. La VAR ar fi fost foarte simplu. Maxim galben.

E clar că îmi reproșez, mi-am lăsat coechipieri cu un om mai puțin. Îmi pare rău. Îmi cer scuze pe această cale.

Am mai stat pe teren, pentru că am vrut să văd și eu pentru ce am luat cartonașul. L-am întrebat simplu, dar nu a vorbit pentru că știm cu toții că este un arbitru foarte arogant. Nu l-am înjurat, nu-mi stă în caracter. Nu l-am certat. I-am spus: „Spune-mi și mie de ce mi-ai dat „roșu”, ca să mă duc liniștit la vestiare”. N-a vrut să vorbească. „Ai trei minute să ieși, altfel întrerup partida!”, atât mi-a spus.

Mi s-a mai întâmplat și în trecut cu el. Chiar la meciul cu Mioveni, mi-a strigat el „nu faulta, nu faulta” și luăm gol, mulțumesc frumos. Astăzi la fel.

Eu acum o să iau minim două etape și cu ce mai scrie dânsul în raport, că se simte și atacat probabil, că este Istvan... Îi doresc sănătate. Dar să analizeze și el, pentru că avem familii cu toții și suferim.

A mai fost o fază înainte, la care eu am cerut fault și el mi-a răspuns în stilul său: „Pleacă, du-te de aici!”.

Mă doare, mă doare, pentru că muncim foarte mult. Îmi doresc să pun umărul. De asta am venit la echipă”, a spus Steliano Filip la finalul meciului cu FCSB.

FCSB a surclasat-o pe Dinamo cu scorul de 6-0 (4-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a 8-a a Ligii 1.