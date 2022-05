„Adevărații conducători nu au timp să vorbească! Alții stau pe Facebook!” Replici tăioase între Bălănescu și Mihai Stoica: „Nea Bălănescule, nu a acuzat nimeni asta!”

Oficialii de la FCSB, prin vocea lui Gigi Becali, i-au acuzat pe cei de la FC Voluntari după remiza din penultima etapă, 2-2, că ar fi primit prime de la CFR Cluj. Bogdan Bălănescu, directorul general de la FC Voluntari, a vorbit despre acuzațiile primite de către clubul său, având o reacție acidă la adresa roș-albaștrilor.

Replică dură a lui Bogdan Bălănescu pentru oficialii de la FCSB! 'Înțepătură' la adresa lui Mihai Stoica



Bălănescu a răspuns acuzațiilor, comentând și cererea oficialilor FCSB de a se deschide o anchetă în acest sens.

„Mă bucur că s-a schimbat mentalitatea clubului. Vrem performanță, dovadă că am fost acuzați pentru atitudinea din unele jocuri. Am fost foarte supărat că am pierdut două puncte acasă cu FCSB, poate uitați că a fost un joc considerat acasă.

Pentru ce să fie controale? Au controlat crampoanele lui Cristi Costin, că a dat gol. Acuzațiile trebuie demonstrate în primul rând! Așa pot acuza și eu multe. Noi ne vedem de treabă, ne concentrăm pe jocul de astăzi (n.r. - finala Cupei României, cu Sepsi OSK, ora 20:30).

Am fost acuzați că ne-am apărat șansele corect. Am trăit să o aud și pe asta. Până acum se vorbea că unele echipe nu își apără șansele corect, acum am trecut în extrema cealaltă. Am fost acuzați că ne-am bucurat la golul marcat de Cristi Costin. Dumneavoastră vă dați seama în ce fotbal trăim?”, a declarat Bălănescu pentru GSP.

Totodată, pus să comenteze declarațiile lui Dumitru Dragomir, care a declarat că fotbalul românesc nu mai are conducători puternici, Bălănescu a profitat de ocazie pentru a-l 'înțepa' pe managerul general al FCSB-ului, Mihai Stoica.

„E părerea dânsului. Sigur, pe vremea dânsului erau conducători cu imagine. Bună, proastă, dar o aveau. Nu știu la ce se referă, poate are dreptate. Cei care conduc, adevărații conducători, nu au timp să vorbească. Alții stau pe Facebook, fac campanii acolo”, a răspuns Bălănescu.

Răspunsul lui Mihai Stoica pentru Bogdan Bălănescu



Mihai Stoica, unul dintre cei mai vocali conducători din fotbalul românesc, a postat o replică pe contul său de Facebook pentru Bogdan Bălănescu, venind cu clarificări asupra opiniilor exprimate de oficialii FCSB.

„Nea Bălănescule, nu a acuzat nimeni corectitudinea voastră. Doar faptul că, dacă ați luat bani de la Cluj, e posibil ca asta să conteze la meciurile CU ei… dar probabil mă contrazice șirul interminabil de rezultate pozitive pe care l-a înregistrat Voluntariu’ cu Campioana Fotbalului Românesc.

A, da, am acuzat și golul din ofsaid”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.