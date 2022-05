După o vacanță în Portugalia, brazilianul a decis să treacă și prin România și să își viziteze foștii colegi din fotbalul românesc.

Wesley s-a întors în România

Al doilea cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, care a fost depășit în 2020 de Eric, a vorbit despre fotbalul românesc, a explicat de ce nu a reușit să ajungă la o echipă din Liga 1 mai puternică decât FC Vaslui și a glumit atunci când a vorbit despre Gigi Becali sau Adrian Porumboiu.

"Am fost în vacanță în Portugalia, am vorbit cu prietenii de aici. Am venit din vacanță și mi s-a spus că e un meci frumos pentru Dinamo. Poate retrograda pentru prima dată, stadionul va fi plin, galerie frumoasă și vom vedea un meci frumos. Nu mă așteptam să ajungă Dinamo în situația asta. E păcat dacă ar retrograda prima dată. Să vedem dacă va câștiga meciul.

De 3-4 ani n-am mai venit în România. Ce să fac? Brazilia, joc fotbal, sunt cu familia. Vreau să fac o formație acolo, am venit aici să vorbesc cu mai multă lume. Atât, nu mai fac nimic, sunt grăsuț puțin.

(n.r - Te duci să vorbești cu Gigi Becali, cum spuneai?) Mă duc acolo, trebuie să vorbim, să mănânc mici, să bem bere. Și cu Porumboiu la fel.

Aici, în România, a fost cea mai bună formă a mea. Am jucat foarte bine aici patru ani. Mi-e dor de antrenamente, de băieți. De fotbal adevărat, puțin, dar de stadioane pline mi-e dor tare.

Lumea zice că nu mai aveți jucători, dar eu nu cred în lucrurile astea. N-am mai văzut nimic din fotbalul românesc. Am vorbit cu un prieten și mi-a zis că îi pare rău că în România nu mai aveți bani, nu mai aveți patroni care să investească mai mulți bani. Păcat, dar asta e viața.

Nu-mi pare cău m-a depășit Eric, e un băiat foarte bun, prietenul meu, ne vedem mâine. Pentru mine este bine că lumea nu m-a uitat, am făcut treabă bună, am făcut tot ce am putut să ajut Vasluiul.

Înainte aveați Steaua, Dinamo, CFR Cluj sau Rapid. Domnul Porumboiu nu m-a lăsat să plec de acolo, la fiecare fereastră de transferuri îmi spunea că echipele celelalte nu au bani. Pentru mine, CFR, Rapid, Steaua și Dinamo sunt cele mai mari. Mi-aș fi dorit să joc acolo. Acum sunt două Steaua, nu?", a spus Wesley.

Wesley Lopes a jucat în România pentru FC Vaslui (2009-2012), după ce a fost transferat de la Leixoes, pentru 1,5 milioane de euro. Ulterior, era vândut de Adrian Porumboiu la Al Hilal în schimbul sumei de 3 milioane de euro, iar în 2014 revenea în țara noastră pentru jumătate de sezon, la Poli Iași.

64 de goluri a marcat Wesley în Liga 1

Atacantul, retras în 2015, a mai jucat pentru Penafiel, Pacos de Ferreira, Al Hilal, Leixoes, Alaves, Zurich, Vitoria Guimares și Millonarios FC.