Walter Zenga, replică tăioasă pentru Gigi Becali: "Data viitoare nu mai trimit nimic, mă las!"

După ce a văzut că Nicolae Dică a plecat de la FCSB, Walter Zenga spune că i-a trimis un mesaj amicului Mihai Stoica în care l-a întrebat care este situația echipei și dacă este bine.

Walter Zenga: "Nu m-am autopropus la FCSB"

Gigi Becali a lăsat de înțeles altceva, miercuri, la Digisport, când a declarat că "l-a sunat Zenga pe MM, dar i-am zis că trebuie să fie 90% român (n.r - pentru a fi antrenor la FCSB)".

Antrenorul italian, liber de contract din august 2020, după despărțirea de Cagliari, a explicat ce s-ar fi întâmplat de fapt și s-a declarat dezamăgit de modul în care Gigi Becali a interpretat mesajul său.

"Eu niciodată nu am făcut asta și nu o voi face. Am citit că Gigi spune că eu m-am autopropus. Nu e adevărat că l-am sunat pe MM. Am trimis doar un mesaj pe WhatsApp unde am scris: 'Ce se întâmplă, cum ești? Te îmbrățișez!'. Așa sunt eu. Când cineva care m-a ajutat în fotbal, iar MM m-a ajutat mult, e într-un moment dificil, cu niște probleme, îl întreb ce face, sunt niște vorbe de prietenie, dar nu am întrebat nimic.



Îmi pare rău că s-a vehiculat eu m-am autopropus. Eu nu sunt acest gen de om. Dacă cineva vrea, mă sună. Dacă vreau, te sun și îți zic: 'MM, ai nevoie de antrenor?'. Eu nu am cerut nimic! Domnul Becali a zis că vrea un antrenor român, deci ciao, la revedere! (n.r - râde). Îmi pare rău că dintr-un mesaj de prietenie s-a vehiculat ceva. Mai bine nu mai trimit nimic data viitoare. Mă las!", a spus Walter Zenga, la Digisport.

Walter Zenga a antrenat la FCSB în sezonul 2004/2005, când a câștigat titlul de campion al României și a dus echipa până în optimile Cupei UEFA, după ce anterior eliminase Valencia.

În România, Zenga a mai lucrat la FC Național (2002-2003) și Dinamo (2007).