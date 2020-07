"Vreti sa jucam la egal sau la victorie?" Dialog FABULOS intre Ruben Albes si jucatorii Sibiului! Hermannstadt este aproape salvata!

FC Hermannstadt a castigat inca o partida in playout, 2-0 cu Viitorul, si a ajuns la 31 de puncte castigate in 10 meciuri.

Adus la Sibiu de Anamaria Prodan, Ruben Albes a avut un debut dificil, inregistrand doua infrangeri in primele partide pe banca lui FC Hermannstadt. Spaniolul a castigat, insa, 13 puncte in ultimele 5 meciuri, iar echipa din Sibiu este ca si salvata de la retrogradare!

"Victoriile sunt la fel de importante cum sunt adversarii pe care ii intalnesti. Azi am intalnit un adversar foarte puternic si sunt bucuros ca am castigat. Am profitat la maxim de slabiciunile lor si ma bucur ca i-am invins. Avem mentalitatea de a castiga fiecare partida. I-am intrebat pe jucatori inainte de meci 'Jucam la egal sau la victorie?' si mi-au raspuns ca vor sa batem. Azi am vrut sa castigam, jucatorii au avut ambitia de a se impune astazi", a spus Ruben Albes pentru Digisport.

Urmatorul meci pentru Hermannstadt este partida de la Clinceni, care se va disputa pe 1 august.