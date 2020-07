Ruben Albes, increzator dupa victoria in fata Chindiei: "Urmatorul rival va fi dificil, il admir, insa mergem sa castigam"

Hermannstadt s-a impus cu 1-0 in fata Chindiei Targoviste, dupa un penalty suspect acordat de arbitrul partidei.

Antrenorul spaniol a ajuns la a doua victorie consecutiva in Liga 1, dupa ce in primele doua meciuri pe banca tehnica a sibienilor nu a reusit se obtina niciun rezultat pozitiv.

Ruben Albes a declarat dupa meci ca este multumit de mantalitatea echipei sale si ca va aborda fiecare meci la victorie.

"Cea mai importanta a fost schimbarea de mentalitate, sa ne simtim castigatori. Sa gandim ca iesim pe teren ca sa castigam. Nu stiu daca a fost penalty, nu am vazut, eram departe. Cand aperi stema unui club, a unui oras, am incredere in baieti, in munca pe care o facem. Presiunea face parte din munca noastra, mai avem mult de muncat pentru a reusi sa ne salvam si sa ramanem umili", a spus tehnicianul adus de Anamaria Prodan la Sibiu

Antrenorul spaniol l-a remarcat pe Romario, cel care a transformat lovitura de la 11 metri.

"Are multa incredere, sunt multi specialisti in echipa, insa el are un nivel de incredere foarte mare, a mai marcat saptamana asta si are si personalitate. E un drum dificil, stim ca avem un caledar cu 5 meciuri acasa si doua afara, dar ne gandim sa castigam. Urmatorul rival va fi dificil, il admir, insa mergem sa castigam. Imi place echipa mea mult, ma bucur de ea, e o echipa profesionista, se antreneaza foarte bine, toti sunt uniti", a spus Ruben Albes

