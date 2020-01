Vor sa-l CUMPERE pe Sumudica din Turcia!!! BOMBA inceputului de an in Liga 1: Craiova viseaza sa-l aduca pe Sumi! Varianta de ultima ora dupa plecarea lui Piturca

Victor Piturca s-a despartit de Craiova dupa numai 4 luni ca manager general al clubului.

Oltenii lucreaza la variante spectaculoase de inlocuire. In afara lui Contra, pe lista posibililor antrenori ai Craiovei a aparut si numele lui Marius Sumudica! Gazeta Sporturilor scrie ca patronul Universitatii, Mihai Rotaru, ia in calcul sa-i achite antrenorului de la Gazisehir clauza de reziliere in valoare de 150 000 de euro! Desi e apreciat in Turcia si a fost sustinut public de presedintele clubului dupa o serie de meciuri ezitante ale echipei din Gaziantep, Sumudica e constient ca nu se poate lupta pentru obiective marete cu milionarii din Istanbul. Nu e prima oara cand Rotaru se gandeste la Sumudica, cel care a declarat in mai multe randuri ca ar vrea sa lucreze pe Oblemenco.



O decizie in privinta bancii tehnice a Craiovei va fi luata dupa revenirea lui Rotaru din vacanta de iarna. Pana la definitivarea situatiei, de prima echipa se va ocupa Corneliu Papura.