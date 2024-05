"Vor încerca să ne enerveze!" Antrenorul lui Dinamo e prudent înainte de returul cu Csikszereda. Ce a scos în evidență

Meciul s-a jucat luni seară pe Arena Națională, în fața a peste 30.000 de specctatori, iar cel mai bun jucător al gazdelor a fost Dennis Politic, care a marcat două goluri. Returul are loc luni, 27 mai.

Zeljko Kopic, antrenorul formației din Ștefan cel Mare a afirmat la finele partidei că jocul echipei sale s-a schimbat în bine în actul secund.

Zeljko Kopic, declarații după Dinamo - Csikszereda 2-0

Totodată, antrenorul roș-albilor susține că dubla nu e tranșată, chiar dacă Politic și colegii lui au reușit să ia un avantaj consistent după meciul tur.

”2-0 este un rezultat bun. Am avut câteva faze bune în care puteam să-l marcăm și pe al treilea. În primele minute am început bine, apoi oponentul s-a stabilizat și s-a apărat bine. La pauză am schimbat ceva, le-am cerut să aibă mai multă energie în atac. A doua repriză ne-am schimbat, am dat două goluri. Trebuie să fim foarte serioși.

Nu suntem salvați, mai avem un meci și trebuie să fim concentrați și dăm maximul. Csikszereda este o echipă cu calitate. Nu sunt relaxat pentru că treaba nu e făcută, mai avem un meci și trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Au calitate, vor juca acasă și ne vor pune în dificultate. Joacă acasă, vor încerca să ne enerveze, dar trebuie să ne pregătim și să fim la cel mai înalt nivel.

Dennis (n.r. Politic) are această calitate și vorbesc mult cu el despre momentele în care trebuie să-și asume responsabilitatea. Ce a făcut astăzi a fost fantastic", a declarat Zeljko Kopic, potrivit Digisport.

Cu peste 30.000 de spectatori în tribunele Arenei Naţionale, Dinamo a dominat prima parte, dar Politic şi Ricardo Grigore nu l-au putut învinge pe portarul Gyenge, iar în minutul 16 Milanov a trimis în bară. Oaspeţii au avut o replică slabă în finalul reprizei, însă Dinamo a deschis scorul în minutul 47, prin lovitura de cap a lui Dennis Politic, care a înscris din centrarea lui Ahmed Bani.

Acelaşi jucător, Politic, a majorat avantajul gazdelor la 2-0, cu un gol superb, scor care a fost şi cel final. Dinamo pleacă cu prima şansă în returul de la Miercurea Ciuc, de luni, 27 mai.