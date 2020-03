Becali ii ia apararea lui Tanase in scandalul taierilor de salarii! Patronul FCSB a dezvaluit discutia pe care a avut-o cu capitanul echipei

Gigi Becali intervine in conflictul generat pe seama reducerilor salariale.

Patronul FCSB va reduce cu 50% salariile jucatorilor, iar primul caruia i-a fost comunicat acest lucru a fost Tanase, capitanul echipei. Ulterior, au aparut informatii potrivit carora Tanase ar fi fost numit tradator in vestiar, lucru infirmat de Becali.

"Era normal sa vorbesc cu Florin Tanase pentru ca baiatul era capitanul echipei. Cu cine ati fi vrut voi sa discut? Daca Pintilii mai era jucator activ, era si capitanul echipei si sa fiti sigur ca vorbeam primul cu el. Dar ati fi scris si despre Pintilii ca este tradator?

Tanase chiar s-a luptat ca sa le fie bine tuturor din lot. L-am inteles, nu m-am suparat si sa stiti ca am incercat sa fac si cum mi-a zis si el, dar decizia mea deja era luata. Este adevarat ca am vrut sa le reduc salariile cu 50 la suta pentru un an, dar Tanase mi-a transmis ca este mai bine daca gasesc o solutie mai buns, si asa am decis sa le reduc salarile doar pana la toamna. Tanase nu a tradat pe nimeni si tare as vrea sa il vad eu pe ala care l-a facut tradator, dar va spun eu ca sunt bazaconii scrise doar din rautate", a declarat Becali pentru ProSport.

