Strategie de criza la FCSB! Ce fotbalisti vrea sa aduca Gigi Becali in vara! "Din actualul lot ar putea ramane doar 15-16 jucatori"

Perioada de criza provocata de coronavirus a creat probleme serioase cluburilor de fotbal.

Suspendarea fotbalului a cauzat mari probleme financiare pentru echipe. Gigi Becali a decis deja reducerea salariilor jucatorilor pentru a reusi sa depaseasca aceasta perioada de criza. ProSport anunta ca surse din anturajul lui Gigi Becali au dezvaluit strategia de transferuri a finantatorului FCSB in cazul in care situatia financiara din Romania nu-si va reveni pana in vara. Finantatorul "ros-albastrilor" ar urma sa scape de mai multi fotbalisti din lotul actual, aducand jucatori de la echipa a doua.

"In momentul in care Gigi Becali a decis sa reduca cu 50% salariile jucatorilor, iar pe cei care se afla in ultimele 3 luni de contract sa-i trimita in somaj, s-a gandit inca de pe acum si la transferurile de jucatori. Cu toate ca Andrei Chindris ramane prioritatea sa numarul unu, acest transfer e greu de realizat in vara, daca piata financiara din Romania nu-si va reveni. Gigi nu vrea sa arunce cu banii pe transferuri in plina criza, iar Valeriu Iftime sigur nu o sa-l dea pe bani putini. Asa ca, Gigi s-a gandit sa tina de la vara din actualul lot doar 15-16 jucatori si urmeaza sa-i aduca la echipa mare pe cei mai buni de la Academie. Ei evolueaza deja pentru FCSB 2 si in mod sigur tinerii asteapta sansa sa ajunga la echipa mare. Oricum, la ei nici nu se pune problema de salarii mari, iar lui Gigi ii convine aceasta situatie. Insa, ramane de vazut daca acesti baieti vor profita de sansa care o sa li se ofere. Un cuvand greu de spus il va avea si Vasi Geambazi, pentru ca munca depusa la Academie i se datoreaza", au dezvaluit sursele.