Venus Williams și Sofia Kenin s-au retras de la US Open 

Venus Williams a anunţat, miercuri, că renunţă la turneul de Mare Şlem US Open, care va debuta luni la New York, din cauza unei accidentări, în timp ce compatrioata sa Sofia Kenin a fost testată pozitiv la Covid-19.

"Nu sunt cele mai bune veşti. Mă alătur Serenei Williams, lui Rafael Nadal şi Roger Federer pe lista accidentaţilor. Este super, super decepţionant", a declarat sora mai mare a Serenei (41 ani) într-un mesaj difuzat pe reţelele de socializare.

"Am avut probleme cu piciorul toată vara şi nu le-am putut depăşi. Am făcut ce am putut mai bine aici la Chicago (eliminată în primul tur), dar nu am reuşit să rezolv această problemă. De data aceasta, nu am putut face un miracol", a explicat el.

Venus Williams, septuplă laureată a turneelor de Mare Şlem (de cinci ori la Wimbledon, de două ori la US Open) nu a precizat natura problemei fizice care o împiedică să ia parte la turneu.

"Va fi totuşi un US Open frumos. Mulţumesc mult Federaţiei americane de tenis pentru wildcard. Îmi doream mult să merg, dar acest lucru nu este posibil anul acesta. Voi reveni!", a spus ea.

Tot miercuri, Sofia Kenin (5 WTA) şi-a anunţat forfait-ul după de s-a infectat cu Covid-19. "Din fericire, sunt vaccinată şi simptomele mele au fost uşoare. Totuşi, am fost testată pozitiv în continuare şi nu voi putea participa la US Open", a spus aceasta.

Serena Williams a renunţat la turneul US Open (30 august - 12 septembrie) din cauza unei accidentări la piciorul drept, a anunţat miercuri pe Instagram fostul lider mondial, în vârstă de 39 de ani.

La masculin, canadianul Milos Raonic, nr. 34 mondial, a renunţat şi el la US Open din cauza unei accidentări la piciorul drept.

Agerpres

