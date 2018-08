ACUM: Voluntari 1-1 CFR Cluj // Ionita inscrie dupa o preluare de senzatie

In seara asta se mai joaca Gaz Metan - FCSB, de la ora 21:00

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Fazele meciului:



Min 33: Gol CFR! Ionita inscrie dupa o super preluare pe langa fundasul Zgrablic. Este abia al doilea gol marcat de Ionita pentru clujeni, primul din acest sezon.

Min 12: Laidouni deschide scorul dintr-un penalty controversat. Centralul Catalin Popa a acordat lovitura de la 11 metri pentru o intrare a lui Lang asupra lui Balan. Pe reluari se vede ca jucatorul Voluntariului si-a calcat adversarul.

Echipele de start:



VOLUNTARI: Draghia - Ricardinho, Zgrablic, Walace, Bucurica - Laidouni, Rauta, Sesar - Szijj, Balan, Capatana (Daniel Oprita)

CFR CLUJ: Vatca - Manea, Paulo Vinicius, Lang, Camora - Ionita, Djokovic, Culio - Omrani, Tucudean, Mailat (Toni Conceicao)

Arbitri: Catalin Popa - Mircea Orbulet si Marius Nicoara.

Campioana CFR Cluj merge pe terenul celei mai slabe echipe din acest inceput de sezon, iar o victorie ar duce echipa lui Conceicao pe primul loc in clasament.

CFR vine dupa doua victorii, cu Chiajna in campionat si cu Alashkert in Europa League, in timp ce FC Voluntari nu a reusit sa stranga decat un punct in primele trei meciuri.

Clasament: