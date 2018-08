DUNAREA CALARASI - CRAIOVA 1-3 | Fedele, GOLUL SEZONULUI! Dubla Mitrita! Oltenii obtin a doua victorie in deplasare in toata Liga I

Dunarea Calarasi - Craiova, ora 15:30, este partida care deschide ziua de fotbal in Liga 1.

DUNAREA CALARASI 1-3 CRAIOVA

FINAL! Craiova castiga in deplasarea de la Calarasi, doar a doua victorie in deplasare din toate meciurile disputate in acest sezon in Liga 1.

Min 72: GOOOOOL CRAIOVA! Mitrita inscrie din lovitura libera de la 20 de metri!

Min 63: GOOOOL DUNAREA! Mediop reduce din diferenta cu o executie frumoasa, din unghi!

Min 53: GOL CRAIOVA! Mitrita majoreaza diferenta din penalty!

Min 45+4 Final de prima repriza!

Min 45+1 GOOOL Fedele! Super executie a noii achizitii a oltenilor: cel mai frumos al campionatului. Sut perfect in vinclu de la 40 de metri.

Min 1 Start de meci!

Echipele de start:

Dunarea Calarasi: Straton - Mendy, Dobrosavlevici, Sandru, Gligorov - Puscas, Monroy, Simion - Ndiaye, Kanda, Missi Mezu

Rezerve: Lungu, Seroni, Buzan, Honciu, Munteanu, V.Alexandru, L.Marinescu



Craiova: Pigliacelli - Donkor, Kelic, Briceag - Martic, Mateiu, Fedele, Bancu - Burlacu, Cicaldau, Mitrita

Rezerve: Markovic, Petre, Borta, Popa, Ferreira, Gardos, L.Popescu

Dunarea Calarasi are un start bun de sezon, iar echipa nou-promovata fiind neinvinsa pe teren propriu intr-un meci de campionat, indiferent de liga in care a jucat, din octombrie 2016. Craiova, pe de alta parte, are un singur succes in ultimele sase meciuri de campionat jucate in deplasare.

Dan Alexa, antrenorul celor de la Dunarea Calarasi, va infrunta Craiova pentru a treia ora in cariera. Alexa nu are nicio victorie in fata oltenilor: 1-1 in sezonul 2015-2016 pe cand era antrenor la ACS Poli si 0-2 in sezonul 2016-2017 cand antrena ASA Targu-Mures.

Craiova are un inceput extrem de slab de sezon. Elevii lui Mangia au pierdut Supercupa in fata CFR-ului, in campionat au doua remize (0-0 cu Iasi, respectiv 2-2 cu Botosani), iar in Europa League au fost invinsi de Leipzig, scor 1-3, in mansa tur a turului 3 preliminar al Europa League.