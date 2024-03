Ilfovenii au făcut deplasarea la Sfântu Gheorghe pentru partida din etapa #29 din Superliga României. La capătul celor 90 de minute, covăsnenii au obținut trei puncte importante în lupta pentru play-off.

Pe ce a dat vina Nicolae Dică după dezastrul cu Sepsi OSK

Nicolae Dică susține că oboseala i-a răpus pe jucătorii săi, care nu au mai putut să le facă față covăsnenilor. De asemenea, antrenorul celor de la FC Voluntari a precizat că nici schimbările pe care le-a efectuat în partea secundă nu au ajutat formația.

”Mă gândesc că s-a acumulat o oboseală. Am vrut să vin cu jucători proaspeți, dar am făcut greșeli, iar Sepsi a reușit să marcheze goluri. Nu mai pot să comentez arbitrajul la 4-0 și la câte ocazii au avut. Noi nu am fost bine și trebuie să vedem ce vom face de mâine, ca la meciul de la Cluj să arătăm bine.

În a doua repriză am făcut o partidă foarte proastă. Schimbările pe care le-am făcut... Jucătorii nu au adus un plus echipei. Dar, bineînțeles, că ne putem salva. Nu e mare diferență față de celelalte echipe.

Am mizat și eu pe această treabă, să vin cu jucători care au evoluat mai puțin, cu experiență, dar poate nu s-au ridicat la randamentul pe care eu mi-l doresc. Am încredere că putem scoate echipa. Trebuie să arătăm ca în prima repriză cu FCSB, Craiova.

Dacă reușeam să egalăm în minutul 45 când am avut acea dublă ocazie imensă, altfel poate arăta repriza secundă. Conducerea are încredere în mine, în echipă, și trebuie să scoatem echipa. Împreună, nu doar eu singur”, a spus Nicolae Dică după meci.

Marius Ștefănescu (minutul 10, minutul 61), Kevin Varga (minutul 53) și Cosmin Matei (minutul 58) și-au trecut numele pe tabela de marcaj din meciul Sepsi OSK - FC Voluntari 4-0.