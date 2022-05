Vin întăririle la Cluj! Primul jucător transferat de CFR după câștigarea campionatului 

CFR Cluj și-a adjudecat al cincilea titlu consecutiv în Liga 1 cu o etapă înainte de finalul sezonului. Echipa din Gruia a profitat de pasul greșit al FCSB-ului, 2-2 cu FC Voluntari, și a a învins-o pe Universitatea Craiova, 2-1, devenind matematic campioană.

După succesul din competiția internă, Dan Petrescu (54 ani) a anunțat că pentru participarea în grupele UEFA Champions League ar avea nevoie de un buget de 40 de milioane de euro, lucru pe care Neluțu Varga nu este dispus să i-l ofere. Cu toate acestea, în perioada de pregătire din vară, antrenorul CFR-ului se va putea baza pe Christopher Braun (30 ani), fundașul dreapta pe care ardelenii l-au convins să semneze în iarnă, aflându-se în ultimele 6 luni de contract cu FC Botoșani.

„Christoper Braun s-a despartit de FC Botosani si a luat calea Clujului!

Iti multumim in mod deosebit pentru intreaga perioada petrecuta la noi, pentru profesionalismul de care ai dat dovada atat in pregatire, cat si in fiecare meci!

Ai fost unul dintre stalpii echipei si un exemplu de daruire, din primul si pana in ultimul minut jucat, inclusiv in perioada de dupa semnarea contractului cu noua ta echipa.

Cu recunostinta pentru tot ce ai facut pentru noi, 5345 de minute jucate in 64 de meciuri in cele doua sezoane, incununate cu 1 gol si 6 pase de gol, iti dorim mult succes in cariera!”, a fost mesajul postat pe contul oficial de Facebook al Botoșaniului.

Braun a bifat 64 de meciuri pentru FC Botoșani, în care a marcat un gol și a oferit 6 pase decisive. La CFR se va bate pentru un post de titular cu Cristian Manea (24 ani) și Mateo Susic (31 ani).