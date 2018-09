VIITORUL - AFC HERMANNSTADT, LIVE 21.00 | Jucatori de nationala in atacul lui Hagi! Echipele de start

Comentam impreuna toate fazele din Viitorul - Hermannstadt pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia Sport.ro

Viitorul vrea sa opreasca seria din ultimele 5 etape cand dupa o victorie venea esecul - dupa ce a invins etapa trecut la Cluj pe CFR, Viitorul spera sa obtina o victorie ce ar duce-o pe locul 5 in clasament, la egalitate cu CFR. De partea cealalta, Hermannstadt are 3 infrangeri in ultimele 4 etape, insa o victorie ar duce-o la egalitate chiar cu Viitorul in clasament.

ECHIPELE DE START

Iata echipele de start:

Viitorul:

Buzbuchi - Mladen, Tiru, Luchin, De Nooijer - Achim, Baluta, Vana - Hagi, Dragus, Matan

Rezerve: Cojocaru, Vodut, Ciobanu, Natkho, Boboc, Artean, Houri



AFC Hermannnstadt:

Cabuz - Tatar, Mijuskovic, Stoica, Pamfile - Dalbea, Antonov - Serediuc, Nikololo, Chalkiadakis - Rusu

Rezerve: Began, Company, Parvulescu, Tsoumou, Ali Vega, Blanaru, Dumitriu