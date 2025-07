După ce a reușit un mic miracol și a promovat cu Metaloglobus în Superliga, Ianis Zicu a luat decizia de a schimba echipa și de a-l înlocui pe Gică Hagi la Farul. Cu fostul atacant pe bancă, dobrogenii au strâns 7 puncte în primele 3 etape, iar ultima victorie a fost chiar pe terenul campioanei FCSB, scor 2-1.

Ianis Zicu, după FCSB - Farul 1-2: "I-am rugat pe băieți să-mi aducă un tricou semnat de toți"



După meci, Ianis Zicu a recunoscut că acesta este cea mai importantă victorie din cariera sa de până acum și a dezvăluit cum vrea să marcheze momentul.



"Chiar mă gândeam și le-am zis băieților în vestiar că a fost important meciul de la baraj, când am promovat cu o echipă foarte mică, dar cred că victoria de azi e victoria cea mai frumoasă pe care o trăiesc, la primul meu meci împotriva FCSB-ului.

I-am rugat ca luni să-mi aducă un tricou de la club, semnat de toți jucătorii, pe care să-l iau și să-l pun acasă, în camera unde am trofeele", a spus Zicu, la conferința de presă.

Ianis Zicu: "E un lucru rar ca o echipă să controleze jocul acasă la FCSB de maniera în care am făcut-o noi"



Zicu a spus că echipa sa a reușit un lucru rar pe terenul lui FCSB, acela de a domina campioana. Întrebat despre arbitraj, antrenorul Farului a amintit de meciul dobrogenilor cu FC Botoșani (1-1), din prima etapă.



"A fost o partidă intensă, așa cum mă așteptam. Am prins FCSB într-un moment mai puțin bun. Am început jocul primind golul pe o greșeală personală, așa cum a fost și cu Oțelul și Botoșani. Totuși, consider că reacția echipei mele trebuie felicitată și apreciată de toată lumea. Cred că e un lucru rar ca o echipă să controleze jocul acasă la FCSB de maniera în care am făcut-o noi. Cred că FCSB nu a mai pierdut acasă de un an de zile și lucrul acesta mă bucură și mai tare.



A fost tensiune pe teren, de la căldură probabil. Important e că oamenii care vin la stadion văd spectacol, văd echipe care atacă. Nu mai sunt meciuri în care echipele se apărau și așteptau adversarul să vină. Acum, toate echipele au un stil anume și să abordeze meciurile în funcție de profilul jucătorilor pe care îi au.



Arbitrajul? Cred că trebuie acceptată realitatea dacă așa a a decis arbitrajul. Și la meciul nostru de la Botoșani erau frustrați jucătorii pentru că putea să fie penalty, roșu. Important e să accepți ceea ce se întâmplă, să arăți putere, să muncești, iar la final, dacă chiar a fost atât de rău arbitrajul, să te poți uita cu mândrie că fiecare a făcut tot ce putea pentru a câștiga jocul", a mai spus Ianis Zicu.