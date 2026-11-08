GALERIE FOTO Pas greșit pentru liderul Lazio în Serie A! Interul lui Chivu poate profita

Pas greșit pentru liderul Lazio în Serie A! Interul lui Chivu poate profita Serie A
SPORT.RO
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Napoli și Lazio au remizat, scor 1-1, pe Stadio Diego Armando Maradona, în runda a 11-a din Serie A.

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Din articol

Napoli - Lazio 1-1, în Serie A. Cristi Chivu se poate apropia la un punct de lider

Protagonistă a unui start fabulos de sezon, cu 9 victorii și o remiză în primele 10 etape, Lazio a deschis scorul în minutul 28. Noslin a reușit o cursă impresionantă din propria jumătate de teren și l-a servit excelent pe Davide Frattesi. Fostul mijlocaș al lui Inter a finalizat contraatacul și l-a învins pe Vanja Milinkovic-Savic.

Napoli a restabilit egalitatea în startul reprizei secunde, după o centrare a lui Noa Lang și o deviere în propria poartă a lui Alfonso Pedraza.

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Pentru Lazio a fost doar al doilea pas greșit din acest sezon, după ce în septembrie a remizat contra lui AC Milan (2-2). Echipa lui Gennaro Gattuso va rămâne însă pe prima poziție și după această etapă, având 29 de puncte, două deasupra lui AS Roma și trei peste Inter Milano.

Interul lui Cristi Chivu se poate apropia la doar un punct de Lazio în cazul în care va învinge Como, diseară, de la ora 19:00.

Clasamentul din Serie A

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