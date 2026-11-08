Napoli - Lazio 1-1, în Serie A. Cristi Chivu se poate apropia la un punct de lider

Protagonistă a unui start fabulos de sezon, cu 9 victorii și o remiză în primele 10 etape, Lazio a deschis scorul în minutul 28. Noslin a reușit o cursă impresionantă din propria jumătate de teren și l-a servit excelent pe Davide Frattesi. Fostul mijlocaș al lui Inter a finalizat contraatacul și l-a învins pe Vanja Milinkovic-Savic.

Napoli a restabilit egalitatea în startul reprizei secunde, după o centrare a lui Noa Lang și o deviere în propria poartă a lui Alfonso Pedraza.