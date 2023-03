După un start puternic din partea ambelor echipe, tabela indica deja 2-1 în favaorea ardelenilor după doar 23 de minute de joc. Partida s-a încheiat, însă 2-2, iar formațiile au împărțit punctele în primul joc al play-off-ului.

Victor Angelescu nu a trecut încă peste remiza de la Cluj. Ce a mai avut de spus acționarul Rapidului

Victor Angelescu, unul dintre acționarii Rapidului, a vorbit despre meciul din Gruia și a precizat că e deosebit pe ratările jucătorilor săi. De asemenea, afaceristul a subliniat că meciul cu Farul Constanța trebuie neapărat câștigat.

„Sunt destul de dezamăgit că n-am câștigat, pentru că am făcut unul dintre cele mai bune meciuri. În loc de trei puncte, avem doar unul! Contează foarte mult rezultatul în play-off. Am fost consternat la ambele ratări (n.r. – ale lui Costache și Ioniță), au fost enorme. Am fost foarte supărat. Mai rar să ratezi așa!

Jocul echipei mi-a plăcut foarte mult, am ținut și de minge, am avut ocazii foarte mari. Rămâne rezultatul, că e nedrept sau nu. Nu știu de ce am ratat atâtea ocazii și n-am reușit să câștigăm. Nu pot să-mi dau seama ce lipsește exact.

Sunt convins că este afectat Costache. Suntem alături de toți jucătorii, inclusiv de Costache. E clar că el trece printr-o perioadă mai grea, nu are gol marcat de mai multe etape. Își dorea foarte mult și din cauza asta a ratat.

Ne gândim să prindem un loc de cupele europene, e un obiectiv realizabil pentru Rapid. Nu cred că s-a schimbat mare lucru după prima etapă. Cred că Farul, CFR și FCSB au cele mai mari șanse la titlu, dar Farul și CFR în primul rând. Cum, necum, trebuie să câștigăm cu Farul. Este extrem de important”, a spus Victor Angelescu, potrivit Fanatik.

CFR Cluj - Rapid București 2-2

Ardelenii au început în forță meciul din Gruia. Rangelo Janga a deschis scorul dintr-un penalty, iar giuleștenii nu s-au dat bătuți. Mattias Kait a restabilit egalitatea în minutul 10.

Prima parte a meciului nu s-a încheiat, însă. Bismark Boateng a a readus-o pe CFR Cluj în avantaj, la 13 minute de la golul lui Kait, în minutul 23.

Repriza secundă a adus egalarea pentru formația dirijată de Adrian Mutu. Răzvan Onea l-a învins pe Simone Scuffet, iar Rapidul a plecat cu un punct de la Cluj.