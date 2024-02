Giuleștenii au obținut trei puncte colosale în etapa #25 din sezonul regulat al Superligii României, după ce au câștigat cu CFR Cluj pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

Verdict despre Cristi Săpunaru, după ce s-a accidentat în CFR Cluj - Rapid București

În primul sfert de oră al meciului, Cristi Săpunaru s-a accidentat, iar antrenorul principal al Rapidului a fost nevoit să-l înlocuiască pe liderul giuleștenilor cu Iulian Cristea.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului, a subliniat faptul că Săpunaru e un fundaș foarte bun și speră să fie apt de joc pentru următoarea partidă din campionat.

De asemenea, oficialul giuleștenilor a precizat că se bucură enorm de victoria din Gruia și așteaptă duelul de duminică al celor de la FCSB, liderul din Superliga României.

”Mă bucur că am câștigat. În momentul în care joci cu CFR Cluj în deplasare, un punct e bun. Dar ne-ar fi încurcat, având în vedere că FCSB are 51 de puncte. Mă bucur că i-am bătut pe CFR Cluj. Am făcut un meci bun.

Distanța nu mai e atât de mare... Vom vedea ce se va întâmpla la FCSB - Sepsi. Mai sunt etape până se va termina sezonul, apoi înjumătățirea. Mai e și meciul direct din ultima etapă.

(n.r. despre Săpunaru) Nu știu să vă spun, vom vedea după meci, când se vor face investigații. Avem un lot bun, nu se vede dacă ne lipsește un jucător. Avem deja doi trei și un lot valoric foarte bun.

Eu sper ca Săpunaru să fie la următorul meci. Vom vedea. Eu sper să fie. Săpunaru e un fundaș foarte bun. Echipa a jucat bine. Tactic, au fost buni toți.

Mi-a plăcut Aioani. A fost portarul campionei. Arată că a fost o alegere bună. Sper să o țină tot așa! Și Tachtsidis a jucat bine”, a spus Victor Angelescu la televiziunea DigiSport.

Echipele de start

CFR Cluj: Sava - Manea, Boben, Ilie, Mogoș - Muhar, Keita, Tachtsidis - Deac, Bîrligea, Otele

Sava - Manea, Boben, Ilie, Mogoș - Muhar, Keita, Tachtsidis - Deac, Bîrligea, Otele Rapid București: Aioani - Onea, Săpunaru, Iacob, Borza - Albu, Djokovic - Krasniqi, Burmaz, Papeau - Rrahmani

CFR Cluj - Rapid București 0-1

Unicul gol al partidei din etapa #25 a sezonului regulat al Superligii României a fost înscris în minutul nouă, după ce Damjan Djokovic l-a învins pe Marian Aioani cu un șut din interiorul careului.

După victorie, formația dirijată de Cristiano Bergodi a urcat pe locul doi în clasament cu 45 de puncte, în timp ce echipa pregătită de Adrian Mutu a coborât pe poziția a treia cu 42 de puncte.