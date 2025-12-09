Giuleștenii aveau nevoie de un rezultat pozitiv în meciul cu urmăritoarea FC Botoșani pentru a rămâne pe primul loc. Rapid putea câștiga chiar toate cele trei puncte, dar Claudiu Petrila a ratat incredibil în prima repriză.



Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a oferit o primă reacție după meci și a anunțat că echipa sa va face două transferuri în următoarea perioadă de mercato.



Fără să dea nume, oficialul din Giulești a spus că aceștia ar vrea să transfere un mijlocaș ofensiv și un atacant.



Victor Angelescu: ”Căutăm un mijlocaș ofensiv și un atacant”



"Un meci dificil, e un punct câştigat ţinând cont că Botoşaniul era echipa care juca cel mai bine acasă. Rămâne dezamăgirea că am avut patru ocazii cât casa. E bun şi un egal, asta e. 100% ratarea campionatului, asta e, ce să facem? Am avut primele trei ratări şi anul trecut. Să sperăm că s-a spart ghinionul în meciul ăsta.



Am mai avut ocazii foarte mari şi după. E un punct câştigat în deplasare, ne menţinem pe primul loc şi trebuie să câştigăm acasă cu Oţelul. Aţi văzut, a ieşit 0-0. Am avut foarte multe ocazii. Au avut şi ei în a doua repriză, dar după ocazii noi meritam să batem clar.



Trebuie să câştigăm cu Oţelul, e neapărat să câştigăm acasă, să vină fanii, să luăm cele trei puncte şi apoi ne vom concentra pe derby. E bine să te bucuri la final.



Ne-ar plăcea să terminăm primele 20 de etape pe primul loc. Căutăm un mijlocaş ofensiv, un atacant, măcar două transferuri să facem, şi în funcţie de ce se întâmplă cu jucătorii până atunci”, a spus Angelescu, la Prima Sport.



Rapid are 39 de puncte și rămâne la două puncte de urmăritoarea FC Botoșani. În următoarea etapă din campionat, giuleștenii vor primi vizita celor de la Oțelul, în timp ce Botoșaniul se va deplasa la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș.

