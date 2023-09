Cele două cluburi s-au înfruntat în prima etapă a grupelor Cupei României pe stadionul municipal din Botoșani. Giuleștenii au plecat cu toate cele trei puncte și și-au asigurat prima poziție în Grupa B.

Dan Alexa, după FC Botoșani - Rapid: "Asta a făcut diferența"

După meci, Dan Alexa a analizat evoluția elevilor săi și a subliniat că cele trei goluri marcate de Rapid în mai puțin de o oră au făcut diferența.

„Cred că analiza meciului e foarte simplă. Ocazii aparent identice. Ei au dat gol, noi am ratat. Cornere, am avut multe. Am ratat la 0-2 o ocazie imensă, la 0-1 o ocazie imensă. Contraatacul s-a transformat în 0-3.

Cred că asta a făcut diferența. În momentele importante nu am reușit să dăm gol. Dar, felicit Rapidul. E o echipă foarte bine organizată, cu jucători de calitate. În rest, mai mult decât rezultatul, mă îngrijorează accidentările. Nu aveam voie să avem doi accidentați după jocul ăsta.

Trebuie să înscriem, să dăm goluri. Avem nevoie de gol și cam asta e. Casap e un jucător bun, mă bucur că a venit. E în urmă cu pregătirea. Mă bucur pentru el, e un jucător cu caracter frumos. E un campion. Sper să ne ajute.

Până știm exact diagnosticul lui Florescu... Drole va sta câteva săptămâni”, a spus Dan Alexa după meci.

FC Botoșani - Rapid București 1-3

Iulian Cristea a deschis scorul în minutul 17. Patru minute mai târziu, Paul Iacob a înscris o bijuterie și a majorat diferența. În repriza secundă, Ștefan Pănoiu a dus scorul la 3-0 în minutul 53.

Tot în partea a doua a meciului, Botoșaniul a dat semne de revenire. Casap a micșorat diferența în minutul 81, dar prea târziu ca moldovenii să mai facă ceva.

Tabela a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute, iar Rapid a obținut toate cele trei puncte din confruntarea de pe arena celor de la FC Botoșani.