Florin Tănase a declarat după remiza cu Rapid, scor 0-0, că rezultatul este unul bun ţinând cont că formaţia sa, FCSB, a evoluat mai mult de o oră în inferioritate numerică după eliminarea lui Joyskim Dawa.

"Ţinând cont că am jucat cu un om în minus eu zic că egalul e un rezultat bun, am luat un punct. Dar noi ne doream victoria. Cu siguranţă dacă rămâneam 11 la 11 altfel decurgea jocul şi altul era rezultatul. Era normal să fie un meci încins, şi ei sunt o echipă bună. Se vede că Rapid a început să joace. Din păcate, un jucător de-al nostru a luat două galbene şi a fost eliminat. Am avut ocazii mari în prima repriză, dacă marcam, probabil era diferită situaţia. E greu să joci în inferioritate, nu ne dorim asta. S-a întâmplat acum, dar meciul a trecut şi suntem cu gândul la meciul de joi din Europa League", a precizat Tănase, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă o ia în calcul pe Rapid în lupta la titlu, el a răspuns: ''Da, o iau în calcul, de ce nu? Se poate lupta, orice echipă din play-off poate. Dar, dacă vom fi noi în egalitate numerică e greu ca noi să pierdem. În play-off promitem să ne batem în fiecare meci şi să câştigăm. Dar sunt detalii în fiecare meci care fac diferenţa. Rămâne de văzut dacă va fi cel mai greu play-off, aşteptăm să vină meciurile".

FCSB nu a mai învins-o pe Rapid din 6 noiembrie 2022 (3-1), potrivit site-ului LPF.

Rapid venea după cinci victorii consecutive pe teren propriu. Rapid e neînvinsă de cinci etape, în care are trei victorii şi două egaluri. FCSB nu a mai pierdut de 13 etape consecutive în campionat, în care a înregistrat opt victorii şi cinci egaluri.