Patronul roș-albaștrilor îl numea la acel moment doar pe David Kiki, însă acum a dezvăluit și celelalte nume.

Cei trei jucători care vor pleca în iarnă de la FCSB! Gigi Becali: ”Vor mai fi încă doi!”

Pe lângă fotbalistul din Benin, de la FCSB vor mai pleca în iarnă și Malcom Edjouma, fotbalistul căruia îi va expira contractul în iarnă și despre care Becali spunea că i-ar putea prelungi înțelegerea, dar și Vlad Chiricheș, experimentatul fundaș central despre care Gigi Becali crede că nu mai face față exigențelor de la FCSB.

Chiricheș va fi trecut de urgență pe lista UEFA după accidentarea suferită de Mihai Popescu la echipa națională, astfel că anunțul patronului de la FCSB i-ar putea ”turna plumb în ghete” fotbalistului de 35 de ani.

În afară de cei trei, finanțatorul campioanei României spune că ar mai putea părăsi echipa alți doi fotbaliști pe care nu a vrut să îi dezvăluie.

”De dat afară nu poți să-i dai, doar că poți să îi scoți din lot, să nu prindă lotul. Trebuie să le dai banii oamenilor. O să dispară în primul rând trei, care sunt sigur. Edjouma, Kiki și un român. (n.r. Chiricheș că nu mai poate?) Păi, vezi, înțelegi? Sunt trei. Și probabil vor mai fi încă doi. Care cam știu cum sunt, dar nu spun acum pentru că nu are rost”, a spus Gigi Becali la amp.

De altfel, Gigi Becali a anunțat că o FCSB o să transfere masiv în următoarea perioadă de transferuri: ”O să aduc cinci fotbaliști în iarnă, dar o să vezi ce aduc. O să aduc fundaș central, mijlocaș central, atacant. Asta sigur”.

