Vesti bune pentru Rapid! Clubul a primit licenta pentru Liga 1. "Suntem departe de potentialul maxim de dezvoltare al clubului, dar cred ca suntem pe drumul bun"

Astazi, Federatia Romana de Fotbal notificat clubul Rapid a obtinut licenta pentru Liga 1, dupa cum a anuntat pe pagina sa de Facebook gruparea giulesteana.

In cazul in care echipa lui Dan Alexa va reusi sa se califice pe primele doua pozitii din clasamentul playoff-ului din Liga 2 sau daca va termina pe locul 3 si va castiga barajul de promovare, Rapid poate juca fara probleme in Liga 1 pentru sezonul urmator.

"A fost o munca extraordinara a tuturor celor ce sunt implicati astazi la Rapid "in spatele cortinei". Pasii rapizi facuti de club din punct de vedere sportiv in ultimii ani ne-au obligat sa indeplinim cerinte importante, atat in zona financiara, de infrastructura, resursa umana calificata, cat si la centrul de copii si juniori. Suntem departe de potentialul maxim de dezvoltare al clubului, dar cred ca suntem pe drumul bun. Le multumesc tuturor celor ce au pus umarul la obtinerea licentei pentru Liga 1 si speram ca si sportiv sa realizam acest pas important pentru viitorul Rapidului!", a declarat Ovidiu Burca, presedintele Rapidului.

Dupa ce Liga 2 a fost amanata, FRF a hotarat sa se joace un playoff de promovara format din primele 6 clasate, iar echipelor le-au fost injumatatite punctele. In lupta pentru promovare se mai afla: UTA Arad, CS Mioveni, Turris Oltul Turnu Magurele, Campionii FC Arges si Petrolul Ploiesti.

De asemenea, si celelalte echipe angrenate in lupta pentru promovare, au primit acordul pentru a juca in Liga 1 sezonul viitor.