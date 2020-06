Rapid e gata de PROMOVARE! "Speram sa avem macar 10% din specatatori!" Prima reactie din partea visiniilor

S-a stabilit programul celor cinci etape din playoff-ul Ligii a 2-a.

Victor Angelescu, actionar la Rapid, este foarte increzator in echipa sa si spune ca baietii vor da totul pentru o promovare in prima liga. Rapid va juca in prima etapa in deplasare la Mioveni si va incheia playoff-ul, acasa, cu Turris.

Oficialul spera ca pana la disputarea meciurilor sa se dea voie macar a 10% din totalul suporterilor pe stadion. A stabilit si un obiectiv care trebuie indeplinit pentru a promova: sa castige patru din cele cinci meciuri pe care le are.

"Eu zic ca e ok pentru noi. trebuie sa castigam patru din cinci. Eu zic ca suntem in grafic, echipa e foarte bine pregatita. Pentru perioada in care suntem acum eu zic ca suntem preagtiti. Incercam un amical cu o echipa de Liga a treia.

Ei sunt platiti inclusiv pana in luna aprilie. Eu zic ca suntem ok, din punct de vedere financiar suntem bine. Noi speram ca pana in acel moment sa se dea o ordonanta prin care sa avem macar 10% din specattori. Jucatorii sa demonstreze ca pot juca si far acel public minunat in spate si sa promovam.", a spus Angelescu la Digi Sport.