Vestea pe care Gigi Becali nu voia să o audă: ”Nu are rost să-mi asum un risc!”

Vestea pe care Gigi Becali nu voia să o audă: ”Nu are rost să-mi asum un risc!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB este gata să înceapă ascensiunea spre vârful clasamentului sub comanda lui Laurențiu Reghecampf.

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Din articol

Unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali se bazează că va fi decisiv după această pauză competițională este Denis Drăguș. După doar două meciuri jucate pentru FCSB, atacantul s-a accidentat, însă este aproape de revenirea pe teren.

Denis Drăguș: ”Nu are rost să forțez sau să îmi asum un risc!”

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Denis Drăguș se pregătește de revenirea pe teren. Atacantul care a semnat cu FCSB în această toamnă a dezvăluit că a revenit la antrenamentele echipei și se simte din ce în ce mai bine.

Fotbalistul cu cel mai mare salariu din Superliga României spune că se simte pregătit și în momentul de față să intre pe teren pentru a-și ajuta echipa, însă crede că nu este încă la capacitate maximă și nu își dorește să forțeze și să riște o recidivă. 

Am revenit de câteva zile la antrenamente. Ușor, ușor am început antrenamentele cu grupul şi în fiecare zi mă simt mai bine. Cred că aș putea, din punct de vedere fizic sunt OK, dar nu cred că sunt sută la sută, deci nu are rost să forțez sau să îmi asum un risc”, a spus Denis Drăguș, conform Prima Sport.

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