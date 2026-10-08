În primul meci de după pauza competițională și primul de după revenirea pe banca tehnică a lui Laurențiu Reghecampf, roș-albaștrii se vor duela cu Oțelul Galați.

Ciprian Marica: ”Mihai Popescu și Denis Drăguș sunt fantastic de importanți!”

Ciprian Marica este de părere că FCSB va avea numai de câștigat după ce Denis Drăguș și Mihai Popescu au revenit la antrenamente și sunt aproape de revenirea pe teren. Fostul internațional crede că amândoi sunt două piese care vor deveni extrem de importante pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf.

Denis Drăguș a semnat cu FCSB liber de contract după despărțirea de Gaziantep, însă atacantul a apucat să își facă apariția doar în două meciuri pentru gruparea patronată de Gigi Becali, pentru că a suferit o accidentare și a avut nevoie de o perioadă de refacere.

În ceea ce îl privește pe Mihai Popescu, fundașul s-a accidentat înainte de startul noului sezon.

”Sunt doi titulari (n.r. Mihai Popescu și Denis Drăguș). Sunt fantastic de importanți! Unul îți asigură apărarea și era excelent acolo. Apărarea FCSB-ului nu a mai funcționat fără Popescu. Și faza de atac, Drăguș e cel mai de calitate atacant din Liga 1. E decisiv, îți câștigă meciul. Să sperăm și sunt convins că va avea minute și timp să reintre în formă.

Nu e un jucător care a venit pregătit, care a venit în formă. E un jucător care, luat cu 1 milion, cota lui fiind la 4, ai făcut un business. El nu a jucat acolo unde a fost și are nevoie de timp, dar calitate are puștiul”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.