Lucescu a venit cu doar 13 jucatori in Spania! Meciul Barcelonei cu Dinamo Kiev in pericol de a fi amanat! 

Dinamo Kiev va juca pe Camp Nou meciul din a treia etapa a grupelor UEFA Champions League.

Inaintea meciului cu Barcelona, echipa lui Lucescu a fost decimata de coronavirus. Nu mai putin de noua jucatori printre care si oameni din staff s-au imbolnavit, iar potrivit celor de la Mundo Deportivo, antrenorul roman a venit cu doar 13 jucatori la meciul de miercuri seara.

Acesta este minimul de jucatori cerut de catre UEFA pentru a participa la o partida. In cazul in care daca unul dintre cei 13 va fi testat pozitiv miercuri, meciul va fi oficial amanat. Printre cei care s-au imbolnavit de coronavirus se afla si romanul Tudor Baluta, care a debutat in competitie in etapa trecuta contra celor de la Ferencvaros.

Fotbalistii depistati pozitiv de la Dinamo Kiev vor rata si partida contra lui Sahtior de duminica. Dinamo Kiev a adunat un singur punct in cele doua meciuri din grupa. Potrivit celor de la AS, superstarul Barcelonei, Lionel Messi, ar putea fi odihnit la partida contra echipei lui Lucescu.

Prima pagina din Mundo Deportivo: