Vestea care-l va încânta pe Gigi Becali! Laszlo Balint a vorbit despre Miculescu: „A înțeles ce are de făcut!”

Laszlo Balint s-a despărțit luni, 31 ianuarie, de UTA. Impresarul antrenorului a mărturisit că acesta dorea să-și dea demisia după primul meci din 2022, 0-1 cu Gaz Metan Mediaș, dar a fost împiedicat de conducerea arădenilor.

Însă, după remiza cu Rapid, 1-1, Laszlo Balint a considerat că cel mai bine este să plece de la UTA, iar în locul acestuia a fost adus pe banca tehnică Ionuț Badea.

Iarna aceasta, conducerea UTEI a refuzat 600.000 de euro pentru David Miculescu (20 ani). Atacantul a fost dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, dooar că cele două părți nu s-au înțeles cu privire la suma de transfer. Arădenii au solicitat 1 milion de euro în schimbul decarului lor.

Cu toate că a rămas la UTA, Laszlo Balint consideră că Miculescu are toate calitățile pentru a ajunge un fotbalist exponențial pentru echipa națională. De asemenea, tehnicianul a precizat că a observat o evoluție din partea atacantului față de sezonul trecut.

Balint: „Are toate șansele să ajungă un fotbalist important”

„Are toate atuurile, depinde foarte mult de el, cărțile sunt în mâna lui. Văd progesul și schimbarea la Miculescu față de anul trecut. A înțeles ce are de făcut ca să ajungă un fotbalist important, are bagajul tactic necesar. E nevoie și de șansă, în viață în general, dar eu zic că are toate șansele să devină un fotbalist important în fotbalul românesc”, a declarat Laszlo Balint la digisport.

În acest sezon de Liga 1, David Miculescu a marcat 6 goluri în 20 de meciuri. Iar cota sa, conform transfermarkt, este de 700.000 de euro.

