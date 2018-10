Veste URIASA pentru Claudiu Raducanu! Dupa 10 ani si-a recuperat averea! Cum a fost pacalit de fosta sotie

Claudiu Raducanu s-a luptat cu fosta sotie timp de 10 ani pentru banii castigati din fotbal.

Fostul golgheter al Stelei a primit o veste uriasa. Instanta i-a dat dreptate in lupta cu fosta sa sotie, care ii luase toate averea in momentul divortului.

Raducanu castigase sume importante la Steaua si la echipele la care a jucat peste hotare, insa a pierdut totul in momentul in care sotia a decis sa divorteze de el.

El a reusit sa-si recupereze o vila din Craiova, pe care a cerut-o anul acesta la tribunal inapoi, potrivit Cancan. In momentul divortului, Raducanu a ramas doar cu un Audi TT. Restul de bunuri au ajuns la sotia sa sub forma de donatie, fapt contestat timp de 10 ani de fostul fotbalist. Acesta a luptat cu disperare si chiar a rabufnit in lacrimi in direct la TV, acuzand faptul ca a fost pacalit de fosta sotie si de mama acesteia.

Claudiu Raducanu si Alice au impreuna un baiat.