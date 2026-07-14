CITEȘTE ȘI: România - Slovenia 32-53. Înfrângere usturătoare pentru „tricolori” la Men’s 20 EHF EURO 2026

Selecţionata României a fost învinsă la scor de Slovenia, cu 95-51 (30-14, 26-12, 19-10, 20-15), luni, la Ljubljana, în ultimul meci din Grupa D a Campionatului European de baschet masculin U20 - FIBA U20 EuroBasket 2026 din Slovenia.

Trei eșecuri la rând pentru naționala noastră

Tricolorii au făcut un meci slab şi au pierdut al treilea meci la rând, după 68-78 cu Israelul şi 66-93 cu Cehia.

Codruţ Dinu a fost cel mai bun jucător al României, cu 18 puncte şi 6 recuperări.

De la învingători s-au remarcat Mark Padjen, 17 p, 3 rec, 7 pase decisive, Lovro Lapajne 14 p, Urban Kroflic, 11 p, 6 rec, 7 pd.

Israelul a învins Cehia cu 87-63, în celălalt meci.

România, în optimi cu Spania la FIBA U20 EuroBasket 2026

În clasamentul final, Slovenia a ocupat cu 6 puncte, urmată de Israel, 5 puncte, Cehia, 4 puncte, România, 3 puncte.

România va juca în optimile de finală contra Spaniei, câştigătoarea Grupei C, pe 15 iulie. Agerpres