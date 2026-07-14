"Va putea juca Mbappe?" Răspunsul lui Deschamps înainte de Franța - Spania

&quot;Va putea juca Mbappe?&quot; Răspunsul lui Deschamps înainte de Franța - Spania CM 2026
SPORT.RO
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Franța - Spania, prima semifinală de la CM 2026, se joacă diseară, de la ora 22:00, la Dallas.

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kylian mbappeFrantaSpaniaDidier Deschamps
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În zilele premergătoare meciului cu Spania, Franța a avut emoții în privința lui Kylian Mbappe. Atacantul a încasat o lovitură la sfertul de finală cu Maroc (2-0) și a fost înlocuit în minutul 77 ca măsură de precauție.

Deschamps dă asigurări că Mbappe este apt pentru Franța - Spania

L'Equipe a scris luni că Mbappe încă acuză ușoare dureri și nu a efectuat întregul antrenament alături de colegi. Cu toate acestea, Didier Deschamps a dat asigurări că fotbalistul lui Real Madrid este pregătit pentru confruntarea cu Spania.

"Kylian este bine", s-a limitat să spună Deschamps, la conferința de presă, însă jurnaliștii au insistat asupra subiectului.

"Este la sută la sută. Voi judecați în funcție de ceea ce ați văzut la antrenament? El are dreptul, la fel ca ceilalți, să participe 10 minute, în loc de 20, la un exercițiu", a explicat Deschamps faptul că Mbappe nu a participat la întregul antrenament.

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Deschamps: "Spania e favorită"

Înaintea duelului de la Dallas, din penultimul act al Campionatului Mondial 2026, Didier Deschamps încearcă să ia presiunea de pe umerii jucătorilor săi. Selecționerul, care se va despărți de naționala Franței la finalul acestui turneu, oferă statutul de favorită adversarei, mutând astfel atenția în tabăra echipei pregătite de Luis de la Fuente.

„Cunoaștem foarte bine Spania, ei sunt campionii europeni en-titre. I-am înfruntat și în semifinala Ligii Națiunilor vara trecută... ne considerau favoriți înainte de Cupa Mondială, dar Spania este adevărata favorită”, a transmis tehnicianul.

Confruntarea din Statele Unite reprezintă o reeditare a semifinalei de la EURO 2024, când ibericii s-au impus cu 2-1, dar și a duelului din Liga Națiunilor, încheiat cu scorul de 5-4 în favoarea spaniolilor. Deschamps mizează pe faptul că așteptările mari îi vor destabiliza pe adversari.

„Acest lucru pune mai multă presiune pe ei pentru tot ceea ce au realizat, chiar dacă au pierdut finala Ligii Națiunilor împotriva Portugaliei. Dar au o echipă foarte bună, cu multe puncte forte. Mai presus de toate, este prima semifinală a Cupei Mondiale, iar nivelul este deja extrem de ridicat”, a subliniat antrenorul francez.

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