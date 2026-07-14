"Va putea juca Mbappe?" Răspunsul lui Deschamps înainte de Franța - Spania

În zilele premergătoare meciului cu Spania, Franța a avut emoții în privința lui Kylian Mbappe. Atacantul a încasat o lovitură la sfertul de finală cu Maroc (2-0) și a fost înlocuit în minutul 77 ca măsură de precauție.

Deschamps dă asigurări că Mbappe este apt pentru Franța - Spania

L'Equipe a scris luni că Mbappe încă acuză ușoare dureri și nu a efectuat întregul antrenament alături de colegi. Cu toate acestea, Didier Deschamps a dat asigurări că fotbalistul lui Real Madrid este pregătit pentru confruntarea cu Spania.

"Kylian este bine", s-a limitat să spună Deschamps, la conferința de presă, însă jurnaliștii au insistat asupra subiectului.

"Este la sută la sută. Voi judecați în funcție de ceea ce ați văzut la antrenament? El are dreptul, la fel ca ceilalți, să participe 10 minute, în loc de 20, la un exercițiu", a explicat Deschamps faptul că Mbappe nu a participat la întregul antrenament.