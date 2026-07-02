Ucrainenii au răbufnit după ce Rapid a învins-o pe Dinamo Kiev: ”Un șobolan păros! Îți vine să plângi”

Ucrainenii au răbufnit după ce Rapid a învins-o pe Dinamo Kiev: ”Un șobolan păros! Îți vine să plângi” Fotbal intern
SPORT.RO
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Giuleștenii sunt într-un stagiu de pregătire în Austria, la Bad Leonfelden.

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Din articol

Joi seară a fost primul test pentru Daniel Pancu la Rapid. Giuleștenii au bifat un joc de verificare cu Dinamo Kiev, club la care este legitimat și românul Vladislav Blănuță.

  • Rapidiștii au deschis scorul prin El Sawy (53') și s-au văzut egalați în minutul 56, după un penalty transformat de Vitaliy Buyalskyy
  • Elevii lui Daniel Pancu și-au asigurat însă victoria prin golurile marcate de Burmaz (76') din lovitură de pedeapsă și Kamara (89')

Ucrainenii au răbufnit după ce Rapid a învins-o pe Dinamo Kiev: ”Un șobolan păros! Îți vine să plângi”

Pe rețelele social media, Dinamo Kiev a consemnat înfrângerea cu Rapid, iar suporterii clubului au răbufnit în secțiunea de comentarii. Fanii l-au contestat pe Igor Kostyuk (50 de ani), actualul ”principal” al lui Dinamo Kiev.

”Cât timp șobolanul păros va fi antrenor, Dinamo nu va exista ca echipă. Trebuie schimbat antrenorul cât mai repede”, a scris unul dintre suporteri în secțiunea de comentarii.

”Încă un meci 'super'”, ”Cum am jucat? Îți vine să plângi”, ”Asta e copilași...” sau ”Cine sunt toți oamenii ăștia care alergau în tricourile lui Dinamo și cum au ajuns ei acolo?”, sunt câteva dintre comentariile ucrainenilor.

Kostyuk e ”principal” în adevăratul sens al cuvântului la Dinamo Kiev din decembrie 2025, după ce în perioada 27 noiembrie - 16 decembrie 2025 a fost interimar. 

A bifat până acum 18 apariții pe banca tehnică a clubului și a înregistrat o medie de 2,39 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Pentru Rapid urmează acum alte trei meciuri de verificare în cantonamentul din Austria. Mai jos, cum arată programul formației dirijate de Daniel Pancu la Bad Leonfelden:

  • Rapid Viena / 05.07.2026, 18:15 (ora României) - Forstenlechner Arena Perg (BerndWakolbinger-Str. 1, 4320 Perg)
  • FC Kosice / 08.07.2026, 18:30 (ora României) - Zaunergroup Arena Ansfelden (Friedhofstrasse 4, 4052 Ansfelden)
  • Slovan Liberec / 09.07.2026, 18:30 (ora României) - Raiffeisen Arena Rohrbach-Berg (Hopfengasse 17, 4150 Rohrbach)
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