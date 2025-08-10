La acea vreme, atacantul avea doar 19 ani, se afla la începutul carierei, iar fostul mare fotbalist îl considera o soluție pentru compartimentul ofensiv al roș-albaștrilor.

Andrei Istrate a semnat cu Unirea Dej

”Mi-aduc aminte de un jucător de la juniori, Istrate. A intrat și a dat un gol, nu l-am mai văzut. Era un jucător masiv, puternic, care a marcat atunci la Iași cu capul, când i s-a dat șansa.

Era atunci când aveau probleme mari de lot. S-a dat șansă la toată lumea, poate câteva minute, 15-20 merită și el. Dacă mai este la Academie. Are 18 sau 19 ani”, spunea Ilie Dumitrescu la Digi Sport în 2021.

Gigi Becali nu l-a ascultat pe Ilie Dumitrescu, iar, în 2023, Istrate a plecat liber de contract de la FCSB la Jiul Petroșani, în Liga 3. La începutul acestui an, Istrate, ajuns la 23 de ani, a plecat, tot liber de contract, la Gloria Ultra Dorohoi, unde a rămas doar șase luni.

Acum, atacantul a schimbat din nou echipa. Istrate a semnat în această vară cu Unirea Dej, în Liga 3.