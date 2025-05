Tehnicianul de 56 de ani a subliniat că echipa sa rămâne la mâna ei în lupta pentru evitarea retrogradării, având nevoie de o victorie în ultima etapă.



Poli Iași a cedat la limită în fața liderului din play-out, Hermannstadt, unicul gol al partidei fiind marcat de Ianis Stoica în minutul 75. Deși ieșenii veneau după o serie de patru meciuri fără înfrângere, acest eșec îi menține în zona periculoasă a clasamentului.

Vasile Miriuță rămâne optimist



La finalul partidei, Vasile Miriuță a recunoscut superioritatea adversarului în anumite momente.



"Am știut că e un meci greu contra unei echipe bune. Am avut situațiile noastre în prima repriză. Trebuia să fim mai atenți, nu aveam voie să primum acel gol. Mai ales acea pasă în 16 metri, trebuia să fim mai atenți. Se decide totul în ultima etapă, suntem la mâna noastră. Nu depindem de alte rezultate.



Puteam scoate mai mult azi dacă eram mai atenți. În prima repriză în afară de acel șut de pe 16 metri nu au avut, dar într-adevăt în a doua repriză ne-au surprins de 2-3 ori prin contraatac. Dar am mai spus o dată, suntem la mâna noastră. Trebuie să batem acasă. Sunt puțin supărat, dar nu avem ce face.



Într-o săptămână vom juca care pe care. Le-am spus și băieților că dacă avem 3-4 ocazii trebuie să o dăm în poartă. Nu poți să ai multe ocazii, mai ales când joci cu Heramannstadt în deplasare. Sunt optimist, am mai trecut prin asta. Îmi aduc aminte chiar aici la Sibiu, în ultima etapă, am rămas. Așa se va întâmpla și acum. Am încredere", a spus Vasile Miriuță la finalul meciului.



Poli Iași întâlnește Petrolul Ploiești, în deplasare, în ultima etapă din play-out-ului Superligii României.