Condusă din minutul 70, după golul lui Jovo Lukic, Oțelul Galați a egalat zece minute mai târziu, prin Paulinho, însă gazdele au fost obligate să aștepte aproape 10 minute pentru a fi sigure că reușita portughezului este validată.

10 minute de așteptare pentru golul de 1-1 din Oțelul - U Cluj



În minutul 80, după un șut al lui Joao Paulo în bară, mingea a ricoșat la Paulinho, care a reluat din prima pentru 1-1. Portughezul s-a aflat însă la limita ofsaidului, iar centralul Andrei Chivulete a așteptat aproape 10 minute până cei doi arbitri din camera VAR, Iulian Dima și Valentin Porumbel, i-au transmis că jucătorul gălățenilor se afla în poziție regulamentară.

