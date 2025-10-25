FOTO VAR-ul săracilor! Scene rușinoase la Oțelul - U Cluj: cât s-a putut aștepta pentru trei verificări

VAR-ul săracilor! Scene rușinoase la Oțelul - U Cluj: cât s-a putut aștepta pentru trei verificări
Arbitrii din camera VAR au avut nevoie de mult timp pentru a verifica mai multe faze controversate din meciul Oțelul - U Cluj 1-2.

U Cluj, VAR, Jovo Lukic, Andrei Chivulete, Otelul Galati
Condusă din minutul 70, după golul lui Jovo Lukic, Oțelul Galați a egalat zece minute mai târziu, prin Paulinho, însă gazdele au fost obligate să aștepte aproape 10 minute pentru a fi sigure că reușita portughezului este validată.

10 minute de așteptare pentru golul de 1-1 din Oțelul - U Cluj

În minutul 80, după un șut al lui Joao Paulo în bară, mingea a ricoșat la Paulinho, care a reluat din prima pentru 1-1. Portughezul s-a aflat însă la limita ofsaidului, iar centralul Andrei Chivulete a așteptat aproape 10 minute până cei doi arbitri din camera VAR, Iulian Dima și Valentin Porumbel, i-au transmis că jucătorul gălățenilor se afla în poziție regulamentară.

Repriza secundă a fost prelungită cu nu mai puțin de 13 minute, iar U Cluj a înscris pentru 2-1 în minutul 90+1, prin același Jovo Lukic, din pasa lui Postolachi. Verificare a durat și aici extrem de mult, nu mai puțin de 8 minute până când golul echipei lui Cristiano Bergodi a fost validat.

25 de minute pentru 3 verificări VAR!

Un episod similar s-a produs și în prima repriză. Patrick a înscris pentru 1-0 în minutul 30, însă VAR-ul a intervenit și aici, iar după 6 minute a stabilit că jucătorul Oțelului se afla în poziție de ofsaid, astfel că golul a fost anulat.

În total, meciul de la Galați a fost întrerupt timp de 25 de minute numai pentru trei verificări VAR! Partida a început la ora 16:01 și s-a încheiat la 18:15, în minutul 90+21.

