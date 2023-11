Vali Crețu: "Sunt bărbat, fac 35 de ani în curând. Sunt puternic!" Fundașul dreapta de la FCSB, discurs cu personalitate 

FCSB a jucat ultimele 35 de minute ale meciului în inferioritate numerică după ce Vali Crețu, fundașul dreapta al liderului, a primit cartonașul roșu. În pofida situației de om în minus, mai mult de jumătate de oră de meci, elevii lui Elias Charalambous au rezistat.

Vali Crețu: "Sunt puternic"

"Eu simt că am început cu dreptul returul, i-am simţit bine pe băieţi. Spiritul ne-a lipsit în a doua repriză în multe meciuri şi am fost egalaţi. Astăzi, băieţii au luptat.

Trebuie să crezi și sper că va fi sezonul nostru. Cum să nu fiu dezamăgit? (n.r.: - despre cartonașul roșu primit). Îmi pare rău și îmi cer scuze față de toată lumea. Nu voi fi afectat! Sunt bărbat, fac 35 de ani în curând, sunt puternic.

Important e că am ieșit cu capul sus, important e că am luat cele trei puncte și am ieșit cu capul de sus.

(n.r.: - despre meciul cu Dinamo programat în etapa a 17-a a Superligii) Derby-ul e derby, va fi un derby frumos, sper să fie și victorie și multe goluri pentru noi", a declarat Vali Crețu, la finalul partidei cu FCU Craiova.

FCSB - FCU Craiova 2-1

Roș-albaștrii au deschis scorul în prima repriză, grație reușitei lui Florinel Coman din minutul nouă. Winger-ul a executat cu finețe o lovitură liberă din banda dreaptă.

În minutul 12, Darius Olaru a majorat diferența după ce a fructificat o lovitură de la 11 metri. În partea secundă, Blănuță a înscris pentru FCU Craiova în minutul 65.

Cu un om în minus, după ce Vali Crețu a văzut cartonașul roșu în minutul 57 în urma unei intrări dure la Bahassa, FCSB a câștigat cu 2-1 și a obținut toate cele trei puncte.

Standings provided by Sofascore

FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Djokovic, Ad. Șut, Olaru - Al. Băluță, Radaslavescu, Fl. Coman

Rezerve: A. Vlad - Dawa, Haruț, Miculescu, Gogescu, M. Toma, Ov. Popescu, Cr. Ganea, D. Rotariu

Antrenor: Elias Charalambous

FCU Craiova: Gurău - R. Negru, Compagnucci, Lacroix, Mascarenhas - Dr. Albu, Van Durmen - Sidibe, A. Chițu, Bahassa - V. Blănuță

Rezerve: R. Popa - D. Henriques, V. Pop, V. Achim, Baeten, Blidar, Asamoah, M. Ilie, Ibrahim

Antrenor: Giovanni Costantino