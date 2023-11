Cele două echipe s-au întâlnit în a 16-a etapă din sezonul regulat al Superligii României. Aproape 10 mii de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională la confruntarea dintre FCSB și FCU Craiova.

Reacția lui Elias Charalambous după ce FCSB a revenit în fruntea clasamentului

Elias Charalambous, antrenorul principal al roș-albaștrilor, a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a subliniat că echipa a jucat bine și că a reușit să păstreze cele trei puncte, având în vedere că aproape toată repriza secundă FCSB a jucat în inferioritate numerică.

„Am început meciul cât de bine am putut. Am jucat bine. Când a fost Crețu eliminat, am luat gol. Dar am reușit să păstrăm cele trei puncte. Când primești cartonaș roșu... Jucătorii noștri au devenit mai compacți și s-au apărat bine. Am reușit să păstrăm cele trei puncte, să câștigăm. Sunt momente în joc când jucătorii iau decizii greșite și primesc roșu.

Ăsta e fotbalul. Sunt sigur că Vali nu voia să ia roșu. L-am schimbat pe Coman că a trebuit să aducem un fundaș în spate. Din acest motiv a ieșit Coman. A trecut o lungă perioadă de când nu am mai câștigat. E foarte bine că am făcut-o azi. E bine pentru psihicul jucătorilor. Dar nu am făcut, totuși, nimic special. E doar o victorie.

Primul lucru pe care l-am vrut e să câștigăm, având în vedere că nu am mai făcut-o de trei meciuri, dacă nu mă înșel. Indiferent de rezultat, trebuie să lucrezi, mereu o să găsești să evoluezi. Atmosfera din vestiar e pașnică, mereu va fi așa. Avem caractere bune. Nu avem probleme. Nu știu de ce mă întrebați asta. În vestiar e o atmosferă bună”, a spus Elias Charalambous după meci.

FCSB - FCU Craiova 2-1

Roș-albaștrii au deschis scorul în prima repriză, grație reușitei lui Florinel Coman din minutul nouă. Winger-ul a executat cu finețe o lovitură liberă din banda dreaptă.

În minutul 12, Darius Olaru a majorat diferența după ce a fructificat o lovitură de la 11 metri. În partea secundă, Blănuță a înscris pentru FCU Craiova în minutul 65.

Cu un om în minus, după ce Vali Crețu a văzut cartonașul roșu în minutul 57 în urma unei intrări dure la Bahassa, FCSB a câștigat cu 2-1 și a obținut toate cele trei puncte.

Echipele de start

FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Djokovic, Ad. Șut, Olaru - Al. Băluță, Radaslavescu, Fl. Coman

Rezerve: A. Vlad - Dawa, Haruț, Miculescu, Gogescu, M. Toma, Ov. Popescu, Cr. Ganea, D. Rotariu

Antrenor: Elias Charalambous

FCU Craiova: Gurău - R. Negru, Compagnucci, Lacroix, Mascarenhas - Dr. Albu, Van Durmen - Sidibe, A. Chițu, Bahassa - V. Blănuță

Rezerve: R. Popa - D. Henriques, V. Pop, V. Achim, Baeten, Blidar, Asamoah, M. Ilie, Ibrahim

Antrenor: Giovanni Costantino