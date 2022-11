De banca tehnică a Botoșaniului se ocupă Mihai Ciobanu (62 de ani), antrenor care deține licența PRO și care a fost ”principal” în acte la formația din Moldova în ”mandatul” lui Marius Croitoru.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", patronul formației moldave a dezvăluit că și-ar dori ca Marius Croitoru să revină la FC Botoșani, însă nu știe dacă acest lucru poate fi posibil în această perioadă.

"Am spus da, aș vrea să revină Marius Croitoru la Botoșani, pentru că alături de el am avut cele mai bune performanțe, am avut o echipă spectaculoasă. Aveam vizibilitate pe termen mediu asupra viitorului bugetului meu. Acum, în afară de Dican, nu știu dacă mai am un fotbalist care să devină interesant. Iar asta este o chestiune care mă pune pe gânduri. El nu știu dacă poate să vină, dacă vrea, dar într-un scenariu așa aș vrea", a declarat Valeriu Iftime la PRO ARENA.

VIDEO | Intervenția lui Valeriu Iftime la Ora Exactă în Sport