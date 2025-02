Finanțatorul clubului moldovean a spus că echipa sa vine la București pentru victorie. Confruntarea dintre cele două formații, din etapa 27 a Superligii, are loc în această seară, de la ora 20:00, și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.



Valeriu Iftime dă startul!

Iftime a fost foarte vocal și a afirmat că formația sa nu va adopta o tactică defensivă.



„Dacă se poate zbura la București și nu sunt condiții grele, vin la meci. Nu știu dacă domnul Șucu e la Genoa. Știu doar că-l bat azi și gata! Mă bazez pe echipa noastră, pe ambiție și pe jocul de până acum.



Nu sunt o victimă. Nu știu exact dacă îi bat sau nu, dar sunt absolut convins că nu vom sta cu fundul în poartă, cum s-a întâmplat la meciul Gloria Buzău – FCSB. Vreau să joc fotbal și să fiu ambițios. Am avut câteva meciuri în care am demonstrat, în care am avut și posesie. Nu pot să zic că Botoșaniul nu joacă bine acumâ”, a declarat Iftime, conform sptfm.ro.



Istoricul confruntărilor

Rapid și FC Botoșani s-au întâlnit de 10 ori în Superligă, palmaresul fiind echilibrat:



3 victorii pentru Rapid

2 victorii pentru FC Botoșani

5 remize



Prima întâlnire între cele două echipe a avut loc în sezonul 2014-2015, când Botoșani s-a impus categoric cu 3-0 pe teren propriu și a remizat 2-2 la București. Cea mai recentă partidă dintre ele s-a disputat pe 6 octombrie 2024, când Botoșani a câștigat cu 2-0 (goluri Adi Chică-Roșă și Aldair Ferreira).