Patronul FCSB a anunțat recent că William Baeten, Daniel Popa și Ionuț Panțîru nu mai fac parte din planurile clubului, fiind disponibili pentru transfer.



Iftime a susținut că Daniel Popa este singurul jucător dintre cei trei propuși de Becali care prezintă interes pentru echipa moldavă.

Daniel Popa ar putea ajunge la FCSB



"Am vorbit cu dumnealui, este adevărat. Singurul jucător care ne interesează este Daniel Popa. Ne trebuie un vârf de atac. În rest, celelalte poziții sunt ocupate și nu pot să aduc. Pe postul lui Baeten am vreo trei opțiuni, plus un under.



Suntem în negocieri pentru Daniel Popa, mai multe nu pot să vă spun. Am discutat, îl vreau, ideea este că și copilul vrea, doar că mai sunt niște discuții acolo cu staff-ul. Nu știu exct cum este la FCSB", a spus Valeriu Iftime, potrivit Sportpesurse.



Daniel Popa a semnat cu FCSB în vara anului 2024, fiind cumpărat cu 300.000 de euro de Universitatea Cluj.



Pe parcursul carierei, Popa a trecut pe la echipe precum: FCM Târgoviște, Chindia, Dinamo, Daejeon Hana, U Cluj sau FCSB.