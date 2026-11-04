Vadim Crîcimari, fost atacant la Oțelul Galați în sezonul 2021-2022, a murit la doar 38 de ani, după o luptă cu o formă agresivă de cancer.

Vestea a fost anunțată de clubul gălățean, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Vadim Crîcimari, atacant care a jucat în roș-alb-albastru în sezonul 2021-2022, a plecat într-o lume mai bună. Condoleanțe familiei!”, au transmis reprezentanții Oțelului.

Vadim Crîcimari suferea de o formă rară de cancer

În luna martie, fostul fotbalist fusese diagnosticat cu limfom Burkitt în stadiul 4, o formă rară și foarte agresivă de cancer al sistemului limfatic. Apropiații au lansat un apel pentru strângerea fondurilor necesare tratamentului, iar oamenii au donat peste 23.000 de euro.

Crîcimari a urmat un tratament la o clinică din Italia, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața.

În urma sa au rămas soția, Victoria, fiica Rianna, în vârstă de 11 ani, și băiatul Raul, de 5 ani.

De-a lungul carierei, atacantul a evoluat pentru mai multe echipe din Republica Moldova, Rusia și România, printre care Zimbru Chișinău, Dinamo-Auto, Dacia Buiucani și Oțelul Galați. În ultima perioadă, activa ca antrenor la o școală de fotbal pentru copii și juniori.