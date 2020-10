Sefii Craiovei au inceput sa URLE la Mihalache in timp ce dadea interviuri! Fotbalistul Iasului, in stare de soc dupa ce l-a faultat pe Koljoc: "Nu mai stiu de mine, imi cer scuze de la el si de la familia lui"

Ovidiu Mihalache, jucatorul care l-a faultat pe Koljic in minutul 33 al meciului de la Craiova, e daramat dupa accidentarea suferita de bosniac.

Mihalache a fost intrerupt in mai multe randuri in timp ce dadea interviu. Sefii Craiovei i-au reprosat atacul asupra lui Koljic. Aproape in lacrimi, Mihalache si-a cerut scuze.

"M-am dus cu piciorul drept, am luat mingea. Am vazut pe reluare ca l-am atins cu stangul. Nu am avut nicio intentie sa lovest. Nu am lovit in viata vietii mele pe nimeni, imi pare foarte rau. Stiu cum e sa fii accidentat. Arbitrul mi-a dat galben, apoi a vazut ca e grava accidentarea si mi-a dat rosu.

Sunt afectat. Am stat si m-am uitat de zeci de ori la reluari, sunt foarte trist. E foarte urat, imi pare foarte rau. Imi cer scuze in fata lui, in fata familiei lui. Sa stai 4-5 luni, imi pare foarte rau. O sa-l sun, acum nu cred ca vrea sa auda scuzele mele. Nici nu stiu cum sa procedez in astfel de momente. Nici nu m-am mai uitat la meci. Am stat in vestiar, apoi m-am dus in autocar. Primeaza sanatatea, imi pare rau de Koljic", a spus Mihalache.