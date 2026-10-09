Printre altele, fostul acționar de la Dinamo a spus din nou că nu este tentat de o revenire în fotbal, chiar dacă a dezvăluit în trecut că vrea să contribuie ca sponsor la fosta sa echipă după ce noul stadion va fi gata.

Cristi Borcea nu vrea să revină în fotbal

Cristi Borcea s-a retras de la Dinamo în urmă cu 13 ani, iar sub ”mandatul” său de conducător clubul a reușit cele mai importante performanțe din istoria recentă, inclusiv ultima prezență în cupele europene (sezonul 2009-2010 din Europa League).

„(n.r. - V-ar tenta o revenire în fotbal?) Nu, nu. Am fost 20 și ceva de ani, am trecut prin toate etapele, de la director de marketing până la acționar și președinte executiv.

Am avut satisfacții enorme. Îi las pe alții să conducă și să-și dea cu părerea acum. Etapa mea s-a apropiat de final”, a spus Borcea, la ”VOYO SPORT LIVE”.

Omul de afaceri crede că ”roș-albii” au nevoie de întăriri și în perioada de mercato din iarnă. Ar vrea 2-3 transferuri, dar așteaptă să-l vadă ”la treabă” și pe George Pușcaș (30 de ani), accidentat în prima parte a acestui sezon.

„Au dat dovadă de constanță, din moment ce au bătut FCSB, U Cluj, Craiova și Rapid. Eu spun că după revenirea lui Pușcaș, pe care o așteptăm, dacă mai ia 2-3 jucători în iarnă, eu zic că Dinamo are prima șansă alături de Craiova, ei au două echipă. Meciurile din cupele europene te face să abordezi altfel partidele din campionatul intern”, a mai spus Borcea.

Nuno Campos: ”Suntem pregătiți pentru meci”

Antrenorul formaţiei Dinamo Bucureşti, portughezul Nuno Campos, consideră că echipa sa este pregătită pentru meciul cu Sepsi OSK, din etapa a 11-a a Superligii de fotbal, chiar dacă statutul de lider al clasamentului face ca adversarii să îşi dorească în mod special să obţină victoria împotriva "câinilor".

"Am făcut nişte antrenamente bune. Suntem pregătiţi pentru meci. Toată lumea, de obicei, vrea să bată prima echipă din clasament. Acest lucru este peste tot. Pentru noi, accentul este pe îndatoririle noastre în timpul meciurilor, în timpul antrenamentelor, oriunde mergem. Trebuie să privim jocurile cu seriozitate şi trebuie să facem ceea ce trebuie să facem ca echipă pentru a câştiga meciul", a declarat tehnicianul, joi, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu Sepsi.