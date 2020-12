EXCLUSIV | "Mirel va ajunge la Craiova!" Gica Craioveanu a vorbit despre o posibila venire ca antrenor la Universitatea Craiova! Ce colegi de 'marca' a avut la scoala de antrenori

Cornel Papura (47 de ani) antreneaza in acest moment Universitatea Craiova, dupa ce Cristiano Bergodi a demisionat in urma cu o luna.

In ultima vreme s-a discutat despre o posibila venire a selectionerului Mirel Radoi pe banca Craiova. Rezultatele slabe, dar si dezamagirea privind calitatea jocului, l-ar fi dat pe Radoi ca si plecat la olteni.

In cele din urma selectionerul a decis sa ramana, dar directorul de imagine al Universitatii, Gica Craioveanu, a declarat ca mai devreme sau mai tarziu Radoi va antrena Craiova.

Craioveanu spune ca nu a discutat cu finantatorul Craiovei despre o preluare a echipei si a glumit pe seama acestui fapt, spunand ca si-ar dori ca pana la 70 de ani sa ajunga sa-i antreneze pe olteni.

"Mirel va ajunge la Craiova mai devreme sau mai tarziu, pentru ca e oltean si stiu cum e la noi, suntem dracosi din natie. Nu am vorbit niciodata cu Mihai Rotaru despre a prelua echipa Craiova. Bine, el nu stia ca eu am licenta PRO, pe care am obtinut-o aici in Spania. Sunt mandru deoarece am avut niste colegi mari, ca Redondo, Saviola, Valeron, nume importante.

Si eu imi doresc la fel ca Mirel sa antrenez Craiova, e visul meu, am crescut acolo si sunt oltean, imi place Craiova, ma mai cheama si Craioveanu din intamplare. Pana la 70 de ani sper sa fiu acolo, la mine insa e foarte greu deoarece lucrez la radio si trebuie sa platesc o indemnizatie foarte piparata in cazul in care plec de capul meu, sunt multe lucruri la mijloc", a declarat Gica Craioveanu la Ora Exacta in Sport, de pe Pro X.